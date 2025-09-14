Icon Menü
Nürnberg: Betrunkener läuft mit Gewehr durch Stadt - Polizeieinsatz

Nürnberg

Betrunkener läuft mit Gewehr durch Stadt - Polizeieinsatz

Mit mehr als zwei Promille und einem Gewehr läuft ein Mann durch Nürnberg. Besorgte Passanten wählen den Notruf. Was dem Mann jetzt droht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Weil ein Mann mit einer Waffe durch die Stadt lief, kommt nun eine Anzeige auf ihn zu. (Symbolbild)
    Weil ein Mann mit einer Waffe durch die Stadt lief, kommt nun eine Anzeige auf ihn zu. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Mit einem Gewehr über der Schulter ist ein betrunkener Mann durch Nürnberg gelaufen und hat damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 57-Jährige sei am Freitag von Spezialkräften vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Bei der Waffe handelt es sich demnach um ein Luftgewehr, das er an einem Riemen über der Schulter trug. Es wurde sichergestellt.

    Passanten hatten den 57-Jährigen mit der Waffe gesehen und den Notruf gewählt. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab mehr als zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

