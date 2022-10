Betrunkener Mann beleidigt Frau und regelt Straßenverkehr

Ein betrunkener Mann in Mittelfranken hat nach Polizei-Angaben eine Frau sexuell beleidigt und anschließend den Straßenverkehr geregelt.

Ein Alkoholtest zeigte über zwei Promille an, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Der 23 Jahre alte Mann urinierte am Sonntag zunächst an eine Hauswand in Nürnberg. Als eine Anwohnerin ihn darauf ansprach, entschuldigte er sich und lief weiter. Später begegneten sich die beiden erneut, woraufhin der Mann die Frau "verbal in sexueller Art und Weise" beleidigte. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen Beleidigung.

