Bibelarbeit mit Bundespräsident: Kirchentag wird fortgesetzt

Auf dem 38.

Deutschen Evangelischen Kirchentag steht am Donnerstag unter anderem eine Bibelarbeit mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm. Nach dem Eröffnungsgottesdienst am Mittwochabend beginnt auf dem Treffen in Nürnberg nun eine Vielzahl an Veranstaltungen. Steinmeier wird sich (09.30 Uhr) näher mit einem Bibelvers beschäftigen. Dabei geht es um einen Vers aus dem Johannes-Evangelium: "Meine Stunde ist noch nicht da." Die Bibelarbeiten sind ein fester Programmpunkt der Kirchentage.

Zudem sind zahlreiche, teils hochrangig besetzte Podien zu gesellschaftlichen Fragestellungen geplant, unter anderem mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Klima-Aktivistin Luisa Neubauer diskutiert zum Thema "Der Mensch und die Krisen".

Auch die Ökumene steht im Zentrum: In Bayern wird am Donnerstag der katholische Feiertag Fronleichnam begangen. Die katholischen Pfarreien in Nürnberg sind nach ihrer Prozession in der Innenstadt in der evangelischen Kirche St. Lorenz zu Gast, um einen ökumenischen Gottesdienst mit evangelischen Christinnen und Christen zu feiern. Der Kirchentag endet am Sonntag (11.6.)

(dpa)