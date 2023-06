De Maizière will Kirchentag umkrempeln

Der Präsident des Evangelischen Kirchentags, Thomas de Maizière, will das Großevent umkrempeln.

Er kündigte am Samstag in Nürnberg eine neue Kirchentagsordnung an, eine neue Struktur und möglicherweise auch eine Verkleinerung.

"Die ganze Gremienstruktur, das passt alles nicht mehr", sagte er und betonte, dass die Grundordnung des Kirchentages aus dem Jahr 1949 stamme. Man müsse sich nicht nur mit der Rolle der Ökumene befassen, also nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Katholiken suchen, sondern auch generell die Frage stellen, ob die aktuellen 2000 Veranstaltungen "nicht ein bisschen viel" seien.

Das sei gerade vor dem Hintergrund der Frage wichtig, ob auch künftig noch so viele Ehrenamtliche bereit sind, beim Kirchentag mitzumachen. "Wollen wir nicht profilierter auftreten und nicht engagierter, was die Zahl der Veranstaltung angeht?", fragte de Maizière.

Bis zum Herbst sollen "Eckpunkte, Wegweiser" ausgearbeitet werden, sagte er. Dann solle auch eine neue Kirchentagsordnung verabschiedet werden. De Maizière nannte den Prozess "ergebnisoffen".

Der diesjährige Evangelische Kirchentag geht an diesem Sonntag zu Ende, der nächste findet 2025 in Hannover statt.

(dpa)