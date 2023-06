Evangelischer Kirchentag geht politisch und mit KI weiter

Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg geht am Freitag politisch weiter.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird zu einem Podiumsgespräch erwartet. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, spricht über die Frage "Welchen Frieden wollen wir?"

Morgens geht es allerdings besinnlicher los: mit einer Bibelarbeit mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef will sich mit der Geschichte über Josef und seine Brüder befassen - speziell dem Moment, in dem Josef sich seinen früheren Peinigern gegenüber edelmütig zeigt. In der Bibelstelle aus dem ersten Buch Mose, um die es gehen soll, heißt es: "Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk."

Ebenfalls am Vormittag ist ein von Künstlicher Intelligenz komplett ohne menschliche Beteiligung gestalteter Gottesdienst geplant.

(dpa)