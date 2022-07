Fahrerflucht nach tödlichem Unfall: 23-Jähriger stellt sich

Der Fahrer, der am Wochenende in Nürnberg einen Fußgänger tödlich verletzt hat, hat sich am Sonntagabend gestellt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ein 23-Jähriger hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Steinbühler Straße in Nürnberg einen Fußgänger überfahren und tödlich verletzt. Er und ein zweiter Autofahrer waren laut Polizei mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt gefahren, als der 23-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen auf dem Gehweg laufenden 31-jährigen Mann erfasste. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle.

Polizei nimmt Fahrer nach Unfall in Nürnberg in Gewahrsam

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung Frauentorgraben. Die Polizei leitete unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein. Auch der zweite Wagen entfernte sich vom Unfallort, ohne anzuhalten. Der 23-Jährige stellte sich am späten Sonntagabend bei einer Nürnberger Dienststelle und gab an, der Fahrer des unfallverursachenden Pkws gewesen zu sein. In diesem Zusammenhang konnte zudem das unfallbeschädigte Fahrzeug, ein Audi A7, sichergestellt werden.

Warum der 23-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist bisher unklar. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an und werden in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt. Der 23-Jährige befindet sich aktuell in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf wird entschieden, ob Haftantrag gegen den Mann gestellt wird. (dpa/lby)