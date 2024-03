Frankenschnellweg: VGH verhandelt über Klagen gegen Ausbau

Um den Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg wird seit Jahren gestritten. Nun steht vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eine womöglich wegweisende Entscheidung an.

Mit Klagen gegen den geplanten Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg beschäftigt sich am Donnerstag (9.00 Uhr) der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München.

Um den kreuzungsfreien Ausbau des innerstädtischen Verlaufs der Autobahn 73 in der Frankenmetropole gibt es seit vielen Jahren Streit zwischen der Stadt und mehreren Klägern. Ein Vergleich zwischen der Stadt und dem Bund Naturschutz sowie einem Nürnberger Anwohner als Privatkläger war zuvor gescheitert.

Die Stadt möchte mit dem Ausbau den Verkehr unter anderem in einen rund zwei Kilometer langen Tunnel verlegen und Lärmschutzwände bauen. Ein Teil des Frankenschnellwegs soll zudem um eine Fahrbahn erweitert werden. Für den Prozess vor dem VGH ist zunächst ein zweiter Verhandlungstag an diesem Freitag geplant.

(dpa)