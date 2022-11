Frau von eigenem Wagen überfahren: Bremse vergessen

Nach einem Unfall ist eine Autofahrerin auf der Autobahn bei Nürnberg von ihrem eigenen Wagen umgefahren worden.

Die Frau stürzte und das Auto blieb mit einem Rad auf ihrem Unterschenkel stehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie erlitt einen Beinbruch. Den Erkenntnissen nach wechselte die Frau am Vortag mit ihrem Fahrzeug am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd von der A6 auf die A73. Dabei wurde ihr Wagen von einem ebenfalls die Spur wechselnden Sattelschlepper berührt. Das Auto der Frau geriet ins Schleudern und landete an der Leitplanke. Beim Aussteigen vergaß die Frau den Angaben nach vor Aufregung, die Handbremse zu ziehen, so dass der Wagen wegrollte und die an der Leitplanke stehende Fahrerin erfasste und umwarf. Ein Autofahrer bemerkte das Unglück, blieb stehen und befreite die Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)