Fußgängerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine Fußgängerin ist in Nürnberg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Unfall passierte, als die Frau an einer Ampel eine Straße überqueren wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ampel soll am Freitagabend sowohl für das rechtsabbiegende Auto eines 56-Jährigen als auch für die Fußgängerin grün gezeigt haben. Die 60-jährige Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)