Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Top-Scorer Sheehy

Eishockey-Stürmer Tyler Sheehy spielt auch in der Saison 2022/23 für die Nürnberg Ice Tigers.

Wie der fränkische Club aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Donnerstag mitteilte, hat der US-Amerikaner seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

"Tyler Sheehy hat die Erwartungen in seiner ersten Saison in der DEL mehr als erfüllt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in der nächsten Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen wird", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf laut Mitteilung über den Offensivmann.

Mit 21 Toren und 17 Assists ist Sheehy in der laufenden Spielrunde Top-Scorer bei den Nürnbergern. In der DEL-Torjägerliste steht der 26-Jährige derzeit auf Platz vier.

