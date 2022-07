Illegales Autorennen: Fußgänger wohl totgefahren

In Nürnberg soll ein 23 Jahre alter Autofahrer bei einem illegalen Rennen einen Fußgänger totgefahren haben.

Gegen den 23-Jährigen wurde am Montag ein Haftbefehl wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge sowie wegen Unfallflucht erlassen.

Der Mann hatte in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von Nürnberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war auf den Gehweg gefahren und hatte dort einen 31 Jahre alten Mann erfasst. Der Fußgänger starb noch vor Ort, während der Autofahrer davonfuhr. Am Sonntagabend stellte sich der 23-Jährige dann der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen ergaben dann den Verdacht, dass sich der Autofahrer ein Rennen mit einem zweiten Fahrzeug geliefert hatte. Beide Wagen sollen zu schnell durch die Stadt gefahren sein. Auch der zweite Fahrer flüchtete und ist bislang noch unbekannt.

(dpa)