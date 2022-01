Junge Frau tritt mehrfach auf 56-Jährigen ein: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Das Opfer hatte wohl versucht, einen Streit zwischen der 20-Jährigen und ihrem Begleiter zu schlichten. Gegen die junge Frau wird nun ermittelt.

Ein Mann soll von einer jungen Frau in Nürnberg derart brutal attackiert worden sein, dass die Polizei wegen versuchter Tötung ermittelt. Der 56-Jährige hatte den Angaben zufolge einen Streit zwischen der Frau und ihrem 32 Jahre alten Begleiter schlichten wollen. Daraufhin attackierte die 20-Jährige den Passanten und schlug ihn nach Polizeiangaben vom Sonntag zu Boden. Die Verdächtige soll mehrmals auf den Kopf ihres Opfers eingetreten haben. Der 56-Jährige kam nach dem Angriff am Freitag in ein Krankenhaus. Aufgrund der potenziell lebensgefährlichen Tritte ermittele die Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Frau sei festgenommen worden. (dpa)