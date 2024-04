Kind auf Spielplatz festgehalten und von Ehepaar verletzt

Ein 13-Jähriger ist an einem Nürnberger Spielplatz festgehalten, von einer Frau sowie ihrem Ehemann geschlagen und dadurch schwer verletzt worden.

Er habe zuvor aus zunächst unklaren Gründen am Donnerstag mit einem anderen Kind gestritten, teilte die Polizei am Freitag mit. Daraufhin sei der Junge von der 25-jährigen Mutter des anderen Kindes ins Gesicht und in den Oberkörper geschlagen worden. Dabei sei er von einer bislang unbekannten Frau festgehalten worden.

Zwei Schwestern des 13-Jährigen versuchten die Auseinandersetzung zu schlichten, wie es weiter hieß. Daraufhin sei der Ehemann der 25-Jährigen mit zwei Bekannten dazugekommen und habe der 18-jährigen Schwester ins Gesicht geschlagen. Danach habe er den 13-Jährigen zu Boden geworfen und ihn mit der Faust geschlagen. Erst als die Schwester damit drohte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann gemeinsam mit seiner Frau und seinen Bekannten.

Bei einer anschließenden Fahndung wurde der 36-Jährige vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß. Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

(dpa)