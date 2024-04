Mädchen vertreibt nackten Mann aus Reitstall

Ein Mädchen hat in Nürnberg einen 23-jährigen, nackten Mann aus einem Reitstall vertrieben.

Da der Mann nach seiner Festnahme nicht nachvollziehbare und wirre Aussagen machte, kam er in eine Fachklinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte am Freitag versucht, den Reitstall nackt zu betreten. Ein Mädchen bemerkte das und forderte ihn auf, den Stall zu verlassen. Später versuchte er es erneut und das Mädchen verwies ihn noch einmal des Stalls. Er flüchtete. Eine Streife griff den wieder bekleideten Mann in der Nähe auf. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts von exhibitionistischen Handlungen vor Kindern und wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

(dpa)