Mallwitz zur Ehrendirigentin der Staatsphilharmonie ernannt

Joana Mallwitz (38) ist in Nürnberg zur Ehrendirigentin der Staatsphilharmonie ernannt worden.

Damit zeichnete das Orchester am Sonntag die frühere Generalmusikdirektorin des Staatstheaters Nürnberg aus. Mallwitz war dort von 2018 bis 2023 tätig. Bei dem Titel handele es sich um ein Novum in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Orchesters, teilte eine Sprecherin mit. Seit Beginn der Saison 2023/24 ist Mallwitz Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.

Ihre kreativen und innovativen Formate sowie ihr beispielhaftes Engagement in der musikalischen Bildungsarbeit hätten die Nürnberger Staatsphilharmonie "auf ein neues künstlerisches Level gehoben und nachhaltig geprägt", hieß es in der Begründung. Staatsintendant Jens-Daniel Herzog sagte: "Joana Mallwitz hat die nicht so häufige Gabe, Menschen auch dann mitzunehmen, wenn es schwierig wird und sich alle anstrengen müssen. Dadurch hat sie das Staatstheater Nürnberg fünf Jahre lang inspiriert, angetrieben und befeuert."

Nürnbergs stellvertretender Bürgermeisterin Julia Lehner (CSU) zufolge avancierte Mallwitz in der mittelfränkischen Stadt zum Publikumsliebling. Mit der Jungen Staatsphilharmonie gründete sie ein Jugendorchester am Staatstheater Nürnberg.

Die Staatsphilharmonie Nürnberg ist das Orchester des Staatstheaters Nürnberg.

(dpa)