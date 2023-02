Mann flüchtet vor Polizei und landet in Sackgasse

Ein betrunkener und unter Drogen stehender 45-Jähriger hat in Nürnberg versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Dabei fuhr er in der Nacht auf Freitag mit Tempo 90 durch ein Wohngebiet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann landete mit seinem Auto schließlich in einer Sackgasse. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille und auch ein Drogenschnelltest war positiv. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer ermittelt.

(dpa)