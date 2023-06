Mann schlägt Rettungssanitäter mehrmals ins Gesicht

In Mittelfranken hat ein Betrunkener einen Rettungssanitäter angegriffen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Sanitäter am Donnerstagvormittag gerade in Nürnberg einen Einsatz beendet, als ein 40 Jahre alter Passant auf die Rettungskräfte zukam und einen von ihnen beschimpfte. Dann habe der Mann den Rettungssanitäter angegriffen und ihm mehrmals ins Gesicht geschlagen.

Das Motiv des Angreifers blieb laut Polizei zunächst unklar. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte es der Mann nur auf den 25-Jährigen abgesehen und schenkte den anderen beiden Sanitätern und dem Notarzt keine Beachtung. Die Kollegen und ein Passant hielten den Angreifer schließlich zurück. Ein Atemalkoholtest bei der vorläufigen Festnahme des Mannes habe einen Wert von etwa zwei Promille ergeben.

Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Er sollte im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

(dpa)