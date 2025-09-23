Menschen springen vor Feuer aus Wohnhaus – drei Schwerverletzte

In Nürnberg hat es in der Nacht auf Dienstag in einem Reihenmittelhaus in der Marienbader Straße im Stadtteil Gleisshammer gebrannt. Das teilte die Feuerwehr mit. Demnach brach das Feuer gegen 1.30 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses aus. Die ersten Feuerwehrkräfte trafen gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen am Einsatzort ein. Das Dachgeschoss, der erste Stock und das Treppenhaus standen zu dieser Zeit laut Feuerwehr bereits in Brand und zwei Personen flüchteten vor den Flammen, indem sie von einem Vordach in Höhe des zweiten Stocks in den Garten sprangen. Dabei handelte es sich um eine 44-Jährige und einen 17-Jährigen, die sich beide bei dem Sprung schwer verletzten. Es war Rauch aus der brennenden Wohnung in ihre Wohnung gezogen.

Eine weitere Person wurde bei dem Brand schwer verletzt, zu ihr wurden zunächst keine näheren Angaben gemacht. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Hund kam bei dem Feuer ums Leben. Insgesamt 27 Personen wurden aus dem brennenden Haus und den beiden Nachbarhäusern evakuiert. Die Feuerwehr war mit über 60 Einsatzkräften im Einsatz. Es wurden alle Nürnberger Feuerwachen nachalarmiert. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und konnten verhindern, dass der Brand auf die Nachbarhäuser übergriff. Die Marienbader Straße musste laut der Mitteilung für den Einsatz über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Nürnberger Feuerwehr war in der Nacht außerdem im Einsatz, weil eine Tiefgarage vollgelaufen war. Bei dem Großeinsatz waren mehr als hundert Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk vor Ort. Nach starken Regenfällen war Wasser aus einem Rückhaltebecken in eine Tiefgarage und weitere angrenzende Gebäude gelaufen. Ein Dammbruch konnte aber verhindert werden.