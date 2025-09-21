Menschenrechtspreis für Nahost-Versöhnungsinitiative

Die Stadt Nürnberg hat ihren Menschenrechtspreis an eine Initiative verliehen, die sich in Nahost für Versöhnung einsetzt. Robi Damelin und Laila AlSheikh von der Organisation «Parents Circle – Families Forum» nahmen den Preis aus den Händen von Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) entgegen. Robi Damelin ist Israelin, Laila Alsheikh Palästinenserin.

Die Initiative bringt den Angaben zufolge seit 1995 israelische und palästinensische Familien zusammen, die durch den Nahostkonflikt ein Familienmitglied verloren haben. Sie bietet zudem Bildungsprogramme und Aktivitäten zur Trauerbewältigung an.

Preis wird alle zwei Jahre vergeben

In der Jurybegründung hieß es: «Die Auszeichnung würdigt die Tatsache, dass der Dialog mit Opfern des Konflikts eine Stärke darstellt, die andere dazu ermutigen kann, aus ihren eigenen Echokammern und Ängsten auszubrechen.»

Der Nürnberger Menschenrechtspreis wurde 1995 ins Leben gerufen und wird seitdem alle zwei Jahre vergeben. Mit ihm soll der Einsatz von Menschenrechts­aktivistinnen und ­-aktivisten weltweit honoriert werden. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert.

Die Preisträgerinnen freuen und umarmen sich. Foto: Pia Bayer/dpa

Der Nürnberger OB König (l.) applaudiert. Foto: Pia Bayer/dpa