Motorradfahrer in Bayern flüchtet bei Verkehrskontrolle – sein Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet

Ein 28-jähriger Mann flüchtete in der Nacht zu Samstag, 6. September, als Polizeibeamte in Nürnberg eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Der Motorradfahrer ignorierte gegen 00:30 Uhr das Anhaltesignal von Beamten der Nürnberger Verkehrspolizei. Er flüchtete und fuhr dabei mehrfach an roten Ampeln vorbei, wie die Polizei berichtete.

Mehrere Polizeifahrzeuge brachten den Mann schließlich zum Anhalten, jedoch fuhr er dabei gegen einen Streifenwagen und stürzte.

Verkehrskontrolle in Nürnberg: Kennzeichen von Motorradfahrer als gestohlen gemeldet

Wie die Polizei weiter mitteilte, verhielt sich der Mann aggressiv gegenüber den Beamten und leistete Widerstand bei seiner Festnahme. Niemand wurde dabei verletzt. Durch den Unfall ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Der mutmaßliche Grund für das widerständige Verhalten ergaben sich nach ersten Ermittlungen: Das Kennzeichen des Motorrads war als gestohlen gemeldet und der Fahrer besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Offenbar stand er unter Einfluss von Rauschmitteln.

Das Motorrad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sichergestellt und eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen durchgeführt. Gegen ihn laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth kam zur Unfallaufnahme vor Ort und bittet Zeugen, die Angaben zur Flucht machen können oder die durch die Fahrweise des 28-Jährigen gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich unter der Rufnummer 0911 973997-115 zu melden.