Projekt zum Erhalt traditioneller Wässerwiesen startet

Im Zuge der Klimaerwärmung gewinnen die traditionellen Wässerwiesen im Rednitztal bei Nürnberg eine wichtige Bedeutung.

Die Städte Nürnberg und Schwabach wollen sich deshalb gemeinsam für deren Erhalt einsetzen. Der bayerische Naturschutzfonds fördert das zunächst für drei Jahre bewilligte Projekt mit 120.000 Euro, teilte die Stadt Nürnberg am Mittwoch mit. Ab Juli soll nun in einem ersten Schritt der Zustand der technischen Anlagen überprüft werden. Außerdem sollen die Biotope entlang der Wässerwiesen mit Blick auf Artenschutzmaßnahmen und Renaturierung untersucht werden.

Über ein kilometerlanges, ausgeklügeltes Netz von Gräben und kleinen Wehren werden die Wiesen in der Rednitzaue seit Jahrhunderten mit dem Wasser aus der Rednitz und ihren Nebenflüssen mehrmals in der warmen Jahreszeit bewässert. Die Wässerwiesen sorgten auch bei zunehmender Trockenheit für Grünfutter für Kühe und Pferde, erläuterte Nürnbergs Umweltreferentin Britta Walthelm. Außerdem kühlten diese durch Verdunstung die Temperatur in der Umgebung herunter und sorgten für Frischluft in der Stadt.

Das über Jahrhunderte weitergegebene Wissen über traditionelle Wiesenbewässerung zählt seit 2021 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Außerdem hat sich Deutschland zusammen mit sechs anderen europäischen Ländern mit traditionellen Bewässerungssystemen für die weltweite Liste des immateriellen Kulturerbes beworben. Die Entscheidung der Unesco-Kommission wird für Ende 2023 erwartet.

