Teilsperrung: Nürnberger S-Bahn-Linie mit Schienenersatzverkehr in den Sommerferien

Betroffen ist die Strecke Nürnberg - Hartmannshof. Ab dem ersten Tag der bayerischen Sommerferien wird es auf der Strecke der S2 eine Teilsperrung geben. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden die Haltestellen zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Lauf (links der Pegnitz) ab dem 4. August umgebaut. Die Sperrung soll die gesamte Ferienzeit andauern. Geplant ist, die Bauarbeiten am 14. September abzuschließen. Pendler müssen mit längeren Fahrtzeiten rechnen, so wie bereits Ende Juni.

Schienenersatzverkehr: Darauf müssen Fahrgäste in Nürnberg achten

Da in dieser Zeit der gesamte Teilabschnitt zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Lauf (links der Pegnitz) gesperrt sein wird, bietet die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr an. Wer weiter will, muss dann auf Busse umsteigen. Die entsprechenden Haltestellen sind mit dem lila Schild des Schienenersatzverkehrs ausgestattet. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass auch für das Ersatzangebot eine gültige Fahrkarte vorliegen muss.

Wichtig für Fahrradfahrer: Der Schienenersatzverkehr fokussiert sich auf den Transport der Fahrgäste. Nur, wenn noch ausreichend Platz im Bus ist, kann auch ein Fahrrad mitgenommen werden. Reisegepäck, Faltrollstühle und Kinderwägen sind nach Aussagen der Deutschen Bahn jedoch kein Problem.

Barrierefreie Haltestellen: Deutsche Bahn baut Zugänge aus

Grund für die Bauarbeiten ist, dass die betroffenen Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Laut eigenen Angaben führt die Deutsche Bahn jährlich 150 solcher Bauprojekte durch, damit Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Bahn-Angebote leichter nutzen können.

Ausfälle bei S-Bahn in Nürnberg: Neuigkeiten zur Verkehrslage digital

Wer sichergehen will, dass der Ersatzverkehr oder folgende Anschlüsse erreicht werden, kann sich über die Website der Deutschen Bahn oder die DB-App informieren.