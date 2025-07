80-Jähriger bedroht Polizisten – SEK rückt an

Ein 80-Jähriger hat am Donnerstagabend in Nürnberg einen SEK-Einsatz ausgelöst. Das teilte die Polizei am Ostermontag mit. Demnach hatten Anwohner den Beamten gemeldet, dass einer ihrer Nachbarn in dem Haus im Einsteinring randalieren würde. Der 80-Jährige würde herumschreien und auf Gegenstände einschlagen. Außerdem habe er einen der Bewohner beleidigt und mit dem Tode bedroht.

80-Jähriger droht, auf Polizisten zu schießen

Als die Polizisten eintrafen, habe sich der Mann bereits in seine Wohnung zurückgezogen und sich geweigert, die Türe zu öffnen. Laut Polizei behauptete er, eine Waffe zu besitzen, und drohte damit, auf die Beamten zu schießen. Daher wurden zusätzliche Einsatzkräfte hinzugezogen.

Schließlich überwältigten Beamte des Spezialeinsatzkommandos den 80-Jährigen in seiner Wohnung und nahmen ihn vorläufig fest. Er sei dabei leicht verletzt worden und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden. Eine Schusswaffe fand die Polizei nicht.

Mann bedroht Polizisten: psychischer Ausnahmezustand

Der 80-Jährige befand sich laut den Angaben in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Beamten brachten ihn daher in ein Fachkrankenhaus.