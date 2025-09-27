Aus für zwei deutsche Werke: Staedtler investiert in Werk in Osteuropa

Der fränkische Stiftehersteller Staedtler wird bis 2028 zwei seiner Werke in Deutschland schließen. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt, die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtete. Betroffen sind die Standorte Neumarkt in der Oberpfalz und Sugenheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Die Gewerkschaft IG Metall kündigte an, sich gegen die Entscheidung zu wehren.

Staedtler schließt zwei deutsche Werke: Was bisher bekannt ist

Laut dpa werden die beiden betroffenen Werke in den Hauptproduktionsstandort Nürnberg integriert. Eigenständig werden die Werke über 2028 hinaus nicht fortbestehen. Das fränkische Unternehmen habe beschlossen, ein neues Werk in Osteuropa aufbauen zu wollen. Hier will Staedtler nun investieren. Genauere Angaben dazu machte das Unternehmen laut dpa nicht.

Raumfahrt Neuer Millionenauftrag für MT Aerospace Matthias Zimmermann Icon Favorit Icon Favorit speichern

Betriebsversammlungen ohne Erfolg: Rund 300 Mitarbeiter betroffen

Die Beschäftigten in den Staedtler-Werken werden von der IG Metall vertreten. Bevor die Entscheidung getroffen wurde, habe es Betriebsversammlungen in den Werken gegeben. Dennoch entschied Staedtler, die Werke zu schließen.

Die Gewerkschaft kündigte Widerstand gegen die geplanten Maßnahmen an. Es sei das Ziel, dass beide Standorte erhalten blieben, hieß es laut Bayerischem Rundfunk in einer Mitteilung. Laut Angaben der IG Metall seien von der Entscheidung des fränkischen Herstellers in Sugenheim rund 100, in Neumarkt in der Oberpfalz rund 200 Beschäftigte betroffen. Staedtler spricht davon, dass allen Mitarbeitenden der beiden Werke ein Arbeitsplatz im Werk Nürnberg angeboten wird.

Icon vergrößern Die IG Metall hat angekündigt, sich gegen die Entscheidung von Staedtler zu wehren. Foto: Marijan Murat, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die IG Metall hat angekündigt, sich gegen die Entscheidung von Staedtler zu wehren. Foto: Marijan Murat, dpa (Archivbild)

Fränkisches Traditionsunternehmen Staedtler schließt zwei deutsche Standorte

Staedtler wurde 1835 gegründet. Insgesamt hat das Unternehmen sechs Produktionsstandorte weltweit, davon bisher vier in Deutschland und zwei in Peru. Laut eigenen Angaben beschäftigt Staedtler weltweit rund 2000 Mitarbeiter, davon knapp die Hälfte in Deutschland.