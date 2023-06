Rutschenunfall in Nürnberger Freibad: Mädchen schwer verletzt

In einem Nürnberger Freibad ist es zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Mann soll mit seinen Knien gegen den Kopf eines Mädchens geprallt sein.

In einem Freibad in Nürnberg ist ein Mädchen bei einem Unfall an einer Rutsche schwer verletzt worden. Offenbar rutschte ein Mann hinter dem Mädchen und prallte mit seinen Knien gegen den Kopf des Mädchens. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr.

Nürnberg: Unfall in Rutsche von Freibad – Mädchen erleidet schwere Kopfverletzungen

Die Grundschülerin musste nach dem Unfall in einem Krankenhaus über mehrere Stunden operiert werden. Sie hatte sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Eine Polizeisprecherin machte allerdings klar, dass keine Lebensgefahr bestanden hatte.

Die Kriminalpolizei hat nach dem Vorfall in der Mehrbahnenrutsche Ermittlungen aufgenommen. Diese richten sich gegen einen unbekannten Mann, der Schuld an dem Unfall haben könnte. Die Ermittlungen werden sich daher zunächst darauf konzentrieren, den Verdächtigen ausfindig zu machen.

Eigentlich gibt es an der Rutsche eine Ampelsteuerung. Laut der Polizei sei dieser am Sonntag aber nicht in Betrieb gewesen.

