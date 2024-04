Zwei verletzte Männer nach Streit: Verdächtiger festgenommen

Ein 36-Jähriger soll nach einem Streit zwei Männer in Nürnberg attackiert und verletzt haben - einen davon schwer.

Die Beteiligten hatten zuvor aus bislang unklaren Gründen in einer Gaststätte miteinander gestritten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Gehen am Sonntagmorgen soll der Mann seine Kontrahenten mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Ein 35-Jähriger erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Ein 44-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

(dpa)