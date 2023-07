Polizisten mit Glasflasche attackiert – gibt es islamistischen Hintergrund?

Am Dienstagabend hat ein Mann am Nürnberger Hauptbahnhof mehrere Polizisten mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen. Ermittler prüfen nun, ob es einen islamistischen Hintergrund gibt.

Ein 28-Jähriger ist am Dienstagabend vor dem Nürnberger Hauptbahnhof mit einer abgebrochenen Glasflasche auf mehrere Polizisten losgegangen. Drei Beamte erlitten Schnittverletzungen. Ein 23-jähriger Polizist ist wegen seiner Verletzungen bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig. Nun ermittelt die Nürnberger Kriminalpolizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Nürnberg: Mann greift Polizisten mit abgebrochener Glasflasche an

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 18.25 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Mann im Bereich der Straßenbahninsel vor dem Nürnberger Hauptbahnhof offenbar Passanten anpöbelte. Dabei hantiere er mit einer zerbrochenen Glasflasche. Eine Polizeistreife sprach den Mann an.

Dieser lief auf die Beamten zu und stach mehrfach mir der Flasche in Richtung der Polizisten. Erst nachdem weitere Polizeistreifen eintrafen, konnte der 28-Jährige überwältigt werden. Während der Festnahme kamen mehrere Unbeteiligte dazu und schrien die Beamten an. Ein Mann wurde in diesem Zusammenhang in Gewahrsam genommen.

Die Nürnberger Mordkommission hat noch am Dienstagabend die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen aufgenommen. Die Beamten stehen im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft, die Haftantrag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags stellte. Im Laufe des Mittwochs soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet über eine mögliche Untersuchungshaft.

Polizisten am Nürnberger Hauptbahnhof angegriffen: Islamistischer Hintergrund?

Während der 28-Jährige mit syrischer Staatsbürgerschaft die Polizisten am Dienstagabend angegriffen hatte, sagte er laut Polizei mehrfach "Allahu akbar". Die Beamten leiteten entsprechende Umfeldermittlungen zu dem Mann ein, um zu prüfen, ob die Tat eventuell in einen islamistischen Zusammenhang zu bringen ist. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Verdacht bislang nicht bestätigt.