82-Jähriger prallt mit Wohnmobil gegen Autobahnschild

Ein Mann ist mit seinem Wohnmobil auf der Autobahn 6 in Mittelfranken gegen ein großes Schild geprallt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Schild bei dem Unfall am Sonntag bei Altdorf bei Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) auf die Fahrbahn geschleudert. Fünf Fahrzeuge seien darüber gefahren und teils beschädigt worden. Der 82 Jahre alte Wohnmobilfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann mit dem Fahrzeug gegen das Schild prallte, blieb den Angaben zufolge zunächst unklar.

(dpa)