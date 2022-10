Aus dem Führerhaus geschleudert: Traktorfahrer verunglückt

Ein 36-Jähriger ist in Neuhaus an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) mit seinem Traktorgespann tödlich verunglückt.

Der Mann war am Samstagmittag mit seinem Anhänger in einer Bahnunterführung hängen geblieben und wurde dabei aus dem Führerhaus des Traktors geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Weil die Bahnunterführung bei dem Unfall leicht beschädigt worden ist, wurde die Bahnstrecke zwischen Neuhaus (Pegnitz) und Pegnitz kurzfristig gesperrt.

(dpa)