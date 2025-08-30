Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Nürnberger Land: Frau stürzt beim Klettern ab - schwer verletzt

Nürnberger Land

Frau stürzt beim Klettern ab - schwer verletzt

Ein Absturz aus großer Höhe, eine schwer zugängliche Unglücksstelle: Nach dem Unfall einer Kletterin ermitteln nun Sachverständige für Kletterunfälle.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Helfer von der Feuerwehr, vom Bayerischen Roten Kreuz und der Bergwacht kümmerten sich um die Frau. (Symbolbild)
    Helfer von der Feuerwehr, vom Bayerischen Roten Kreuz und der Bergwacht kümmerten sich um die Frau. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Eine 37 Jahre alte Frau ist beim Klettern am Maximilianfelsen im Landkreis Nürnberger Land abgestürzt und hat schwere Verletzungen erlitten. Der Felsen befindet sich in der Nähe der Ortschaft Krottensee, einem Teil von Neuhaus an der Pegnitz. Die Frau aus München sei zusammen mit ihrem Freund in der Wand unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

    Vermutlich wegen eines Handhabungsfehlers im Umgang mit der Kletterausrüstung stürzte sie aus größerer Höhe ab. Bei einem Einsatz mit Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz, Bergwacht und drei Notärzten wurde die Verunglückte erstversorgt. Dann brachte ein Rettungshubschrauber die Frau in ein Krankenhaus, wo sie operiert wurde, wie es hieß.

    Die Unglücksstelle sei sehr schwer zugänglich gewesen, schrieb die Polizei. Sachverständige für Kletterunfälle beim Polizeipräsidium Regensburg würden nun den Unfall untersuchen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden