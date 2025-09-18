Icon Menü
Nürnberger Land

Motorradfahrer gerät in Wald - und stirbt

Der Biker geriet aus der Kurve, prallte gegen mehrere Bäume. Warum kam er von der Fahrbahn ab? Das wird noch ermittelt.
Von dpa
    Eine Polizeistreife versuchte, den Mann zu reanimieren - doch ohne Erfolg. (Symbolbild)
    Eine Polizeistreife versuchte, den Mann zu reanimieren - doch ohne Erfolg. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Motorradfahrer ist in der Nähe von Nürnberg von der Bundesstraße 14 abgekommen und tödlich verunglückt. Der Unfall passierte am Abend in einer langgezogenen Linkskurve zwischen Behringersdorf, einem Teil der Gemeinde Schwaig, und Rückersdorf, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus noch unklarer Ursache sei der 34-Jährige nach rechts abgekommen und im Wald zum Liegen gekommen. Er sei zuvor gegen mehrere Bäume geprallt. Ein Unfall-Zeuge habe den Notruf gewählt. Eine Polizeistreife versuchte nach Angaben des Sprechers, den Verunglückten wiederzubeleben. Aber ohne Erfolg.

