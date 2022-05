Nürnberger Staatstheater

Neue Spielzeit: Viel Programm, Abschied von Joana Mallwitz

Nach zweieinhalb Jahren Corona-Einschränkungen will das Nürnberger Staatstheater in der neuen Spielzeit wieder voll durchstarten: 30 Premieren und mehr als 40 Konzerte stehen ab September auf dem Programm, wie Bayerns größtes Mehrspartenhaus am Mittwoch mitteilte.