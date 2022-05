Nürnberger Staatstheater

Theater will Blick auf Atomkatastrophe von Fukushima ändern

Bei Fukushima denken viele in Deutschland sofort an den Atomausstieg. Wie die Menschen in Japan mit der Reaktorkatastrophe umgehen, zeigt ein Theaterstück in Nürnberg - und führt vor Augen, wie unterschiedlich die Perspektiven sind.