Wie ist nach der Paviantötung die Stimmung im derzeit umstrittensten Zoo Deutschlands?

Ein Pavian wirft sich im Staub auf einen Artgenossen, fletscht die Zähne, reißt ihn zu Boden. Für einen Moment wird es still am Zaun. Doch die Affen spielen nur. Kinder lachen, Eltern zücken ihre Handys. Schulter an Schulter drängt sich die Besuchermenge an diesem Mittwochvormittag an der Absperrung, nur ein schmaler Wassergraben trennt sie von den Tieren. Es ist voll, laut, es riecht nach Popcorn und Tieren – eine vermeintlich alltägliche Szene im Nürnberger Tiergarten. Doch wer genauer hinsieht, entdeckt die Folgen des verhängnisvollen Tag X. Das Gehege ist leerer, ein Dutzend Paviane fehlt – vergangene Woche getötet, weil der Platz nicht ausreichte. Weil sie zu viele geworden waren. Zwischen den Besucherinnen und Besuchern stehen zwei Männer in schwarzen Pullovern. Es sind Sicherheitskräfte. Ein Anblick, den man aus einem Zoo nicht kennt.

Seitdem die Affen erschossen wurden, brodelt es: Protestaktionen von Tierschützern, wütende Kommentare im Netz, rund 350 Anzeigen gegen den Tiergarten. Und dabei bleibt es nicht – auch Morddrohungen gegen Zoodirektor Dag Encke gingen ein. Wie weit darf Empörung und Protest gehen? Ist das alles noch normal?

Dag Encke: „Es war ein schwieriger Weg, und er geht allen sehr nahe.“

Dass der Alltag nicht zurückgekehrt ist, acht Tage nach der Affentötung, zeigt sich auch in Enckes Büro. Von hier aus, im ersten Stock, sieht er durch das Fenster den Eingang seines Tiergartens. Draußen schieben sich Familien an den Kassenhäuschen vorbei, drinnen klingelt das Telefon. Diesmal ist es der Spiegel. Davor der Stern, Fernsehteams, Zeitungen, Pressekonferenzen. Alle wollen Antworten.

Encke gibt sie, mit seinem weißen Lockenhaar, markantem Backenbart und einer festen Stimme, die auch nach einer Woche Dauerinterviews nicht brüchig klingt. Dann legt er den Hörer auf, setzt sich, lehnt sich zurück und beginnt ohne Umschweife. Leicht sei diese Entscheidung, die Tiere zu töten, niemandem gefallen. „Es war ein schwieriger Weg, und er geht allen sehr nahe.“

Dag Encke, Direktor des Nürnberger Tiergartens, spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

Der Zoo-Chef will sich erklären. Bereits im Februar 2024 hatte der Tiergarten die Überbelegung bei den Pavianen öffentlich gemacht, Encke spricht von einem „faktischen Dilemma“. Der gesetzliche Auftrag, sagt er, heiße: Artenschutz. Um diesen nachzukommen, müsse er auf begrenztem Raum gesunde und fortpflanzungsfähige Bestände über Jahrzehnte erhalten. Bei Primaten gehe es um stabile Sozialverbände, um eine ausgewogene Altersstruktur. Doch bei 43 Guinea-Pavianen sei das nicht mehr möglich gewesen. Schon 2009 hatte man die Anlage ausgebaut – damit sie für die damals 25 erwachsenen Tiere ausreichend groß war. Zuletzt war sie mit 310 Quadratmetern Platz im Außen- und 94 im Innenraum überfüllt. Vor dem Winter musste gehandelt werden, abgestimmt unter anderem mit Veterinär- und Umweltamt. Wieso war keine Abgabe der Tiere an einen anderen Zoo möglich? „Wir hatten Angebote aus Ländern wie Slowenien, Österreich und Indien“, sagt Encke. Doch nach sorgfältiger Prüfung kam keine Übernahme zustande. Verhütung? Ohne Erfolg.

Friedliche Proteste finde er legitim und wichtig, sagt Encke mit festem Blick. Morddrohungen nicht. „Man sollte Sie auch erschießen“, stand laut Medienberichten in einem der handgeschriebenen Briefe. Auch im Netz ist der Ton rau und unter der Gürtellinie. Vergleiche mit NS-Kriegsverbrechern tauchen auf. Mehrere dieser Nachrichten hat der Tiergarten angezeigt. „Wir sind offen für Diskussionen – aber es gibt Grenzen und einen gewissen Stil“, sagt Encke. Angst habe er trotz der Drohungen nicht.

Zwischen Parkplatz und Zoo säumen Kreideslogans den Weg Foto: Mariana Silva Lindner

Welche friedlichen Proteste er meint, zeigt sich in der Nähe des Parkplatzes: Weiße, blaue und gelbe Kreidebotschaften säumen den Asphalt. „Kein Kind geht schlauer aus dem Zoo“, „Ihr macht mit?“ – Slogans, die zuvor in sozialen Netzwerken kursierten, nun auf den Weg gemalt und an die Besucher gerichtet. Manche bleiben kurz stehen, lesen. Vom Weg abbringen lässt sich kaum jemand.

Auch das Rentnerehepaar Heider geht buchstäblich über die bunten Kreidebuchstaben hinweg. Mit Hut, Sonnenbrille und Rucksack sind sie gut vorbereitet für ihren Zooausflug. Die 74- und der 76-Jährige wohnen in der Nähe und verbringen jede Woche ihre freie Zeit im Tiergarten. Für Proteste hätten sie bedingt Verständnis – solange sie im Rahmen bleiben. „Warum regt sich niemand so auf, wenn Schweine oder Rinder getötet werden?“, fragt Frau Heider und schüttelt den Kopf. Einen Grund, nach den umstrittenen Pavian-Tötungen den Zoo künftig zu meiden, sehen die beiden nicht. Die Jahreskarte würden sie behalten, der Tiergarten sei für sie vor allem ein Ort der Ruhe. Von dem Hass, der im Netz tobt, spürt man hier nichts.

Aktivisten errichten Protestcamp nach Paviantötung

Während immer mehr Autos die letzten Parkplätze belegen, breiten die Aktivisten von „Animal Rebellion“ ihre Plakate aus. Auf der betonierten Freifläche neben den Fahrzeugreihen wächst seit Montag ihr Camp: Ein Pavillon, Klappstühle, ein Banner in weiß mit schwarzer Schrift: „Encke lass die Affen leben!“ Die Forderung ist überholt. Seit dem Abschuss hat die Gruppe beschlossen, ihr Camp nah am Geschehen aufzuschlagen. Seitdem bewohnen zehn bis 15 Aktivisten das Lager, unter ihnen: die 35-jährige Scarlett Treml, die aus Stuttgart angereist ist. „Wir haben bis zuletzt versucht, die Tötung zu verhindern“, sagt sie und redet dabei schnell. „Für den Tierschutz ist es ein Schlag ins Gesicht. Deshalb wollen wir Präsenz zeigen.“ Vorerst soll das Protestcamp eine Woche stehen bleiben. Auch an diesem Tag wollen die Aktivisten um 15 Uhr vor dem Zoo demonstrieren. Lautstark? Mit Sprechchören? Still?

Dag Encke weiß um ihre Pläne. Die Gruppe sei ihm vertraut; er hat sie schon bei früheren Aktionen erlebt. Auch am Tag der Tötung, an dem der Zoo geschlossen blieb, drangen einige von ihnen ein und klebten sich fest. „Die sind gewaltfrei“, sagt Encke und lächelt. Der Protest sei genehmigt, und er habe nichts dagegen. Es sei zudem ein wichtiger Ausdruck der Demokratie. Manche Besucher hätten sich zwar schriftlich über die Präsenz der Tierschützer beschwert – gekommen seien sie trotzdem. Den Aktivisten selbst gehe es oft um Bilder.

Bereits vor der Tötung gab es Demonstrationen. Foto: Daniel Karmann, dpa (Archivbild)

Hinter den Kulissen ist der Konflikt längst vor Gericht gelandet. Über 300 Anzeigen stapeln sich inzwischen – eingereicht von Einzelpersonen und Organisationen, darunter der Deutsche Tierschutzbund. Sprecherin Paulina Kuhn formuliert am Telefon nüchtern: Für den Verband ist der Rechtsweg wichtig. „Wir verurteilen die Tötung und sehen das sehr kritisch.“ Kuhn erinnert daran, dass die Überbelegung des Pavianfelsen seit 2011 bekannt war. Trotzdem sei weiter gezüchtet worden. Kein Zuchtstopp, sagt sie, und genau darin liegt ihrer Meinung nach der Kern des Problems. Für sie ist die Tötung als Mittel des Populationsmanagements ein Tabubruch. Zu den Protesten hat sie auch eine Meinung. Friedliche Aktionen? Nachvollziehbar. Drohungen? Inakzeptabel. Auch Encke weiß um die Anzeigen – und begrüßt sie, jedenfalls sagt er das so. „Wir wollen juristisch Klarheit haben.“

Dass Zootiere sterben müssen, passiert nicht zum ersten Mal in Deutschland. 2008 etwa, Zoo Magdeburg: Drei Tigerbabys werden getötet, weil sie keine reinrassigen Sibirischen Tiger sind. Das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt urteilt später: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Artenschutz dürfe nicht über Tierschutz gestellt werden, und genetische „Fehler“ seien menschengemacht. Ob die Anzeigen im Nürnberger Pavianfall Erfolg haben, ist noch offen. Jens Bülte, Strafrechtsexperte und Professor der Universität Mannheim, kennt sich aus mit Tierrecht. Die Staatsanwaltschaft müsse sich genau anschauen, warum die Tiere getötet wurden und ob die „Entscheidungsträger sehenden Auges in Kauf genommen haben, dass sie die Tiere irgendwann werden töten müssen“. Generell sei die Tötung eines Tieres ohne vernünftigen Grund strafbar. Reine Kostengründe oder „reine Erwägungen des Artenschutzes“ zählten nicht dazu.

Die Ruhe vor dem nächsten Sturm?

Am frühen Nachmittag macht sich Encke auf den Weg. Dorthin, wo der Zoo derzeit am meisten polarisiert – zum Pavianfelsen. Die Sonne steht hoch, das Licht brennt auf Beton und Sand. Vor dem Gehege drängen sich Besucher, ein älterer Mann und zwei Frauen erkennen den Direktor, sprechen ihn an. „Wie geht es den übrigen Affen denn jetzt?“ Er bleibt stehen, hört zu, beantwortet jede Frage.

Draußen vor dem Zoogelände ist die Zeit der Aktivistinnen und Aktivisten gekommen. Auf dem Weg zur Straßenbahn postieren sich acht von ihnen, Banner in den Händen. Im Netz war der Ton schrill, scharf, manchmal drohend. Hier draußen dagegen: kein Geschrei, keine Sprechchöre. Nur große Stoffbahnen, die im warmen Wind flattern. Auf der Straße gegenüber kippt ein Bub den letzten Schluck Apfelschorle auf den Asphalt. „Was steht da?“, fragt er neugierig. „Die sagen, dass die Zoos scheiße sind“, antwortet seine Mutter. Beide gehen weiter. Manche verlangsamen den Schritt, lesen, schütteln den Kopf. Aus der Wucht der digitalen Empörung ist in Nürnberg ein stiller Protest geworden. Zumindest an diesem Tag. Doch die Ruhe, sie könnte bald vorbei sein. Am Freitag hat der Zoodirektor in den Nürnberger Medien angekündigt, dass er mit weiteren Tötungen rechnet. Demnächst könnte es auch bei den Lemuren, Gorillas und Kronenmakis eng werden.