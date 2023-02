SAF-Holland schneidet besser ab als gedacht

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im vergangenen Jahr von der Nachfrageerholung profitiert und besser abgeschnitten als selbst erwartet.

Der Umsatz stieg um ein Viertel auf 1,57 Milliarden Euro und erreichte damit ein Rekordniveau, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Für das Plus waren neben Wechselkursen und Zukäufen die Regionen Amerika und Asien verantwortlich. Die Produktionszahlen von Lkw und Trailern in Nordamerika und Europa seien auch im vierten Quartal solide geblieben, hieß es. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten machte im Gesamtjahr 8,0 Prozent vom Umsatz aus und damit einen halben Prozentpunkt mehr als im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis zog um 41,2 Prozent auf 88,5 Millionen Euro an. SAF-Holland legt die detaillierten Jahreszahlen sowie die Prognose für das neue Jahr am 30. März vor.

(dpa)