Junger Mann wegen Mordes an Obdachlosem in Immenstadt angeklagt

Es geht um mutmaßlichen Mord: Heute am Mittwoch, 8.1.2025, startet am Landgericht Kempten der Prozess gegen einen jungen Mann. Dieser soll für den Tod eines Obdachlosen verantwortlich sein. Laut Ermittlungen der Kemptener Staatsanwaltschaft soll der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige den Obdachlosen heftig verprügelt haben. Der 53-Jährige sei wenig später an seinen Verletzungen verstorben. Der Fall sorgte im Mai vergangenen Jahres bundesweit für Schlagzeilen.

Staatsanwaltschaft Kempten spricht von Mord an Obdachlosem in Immenstadt

Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe als erfüllt an (wir berichteten). Der 17-Jährige soll in den Wochen zuvor mehrmals den Obdachlosen „drangsaliert haben“. Er soll ihn verbal angegangen und ihm wohl auch Geld gestohlen haben. Der Anwalt des Beschuldigten kündigte an, dass der junge Mann plane, vor Gericht auszusagen. Die Tat habe sich anders ereignet als in der Anklage dargestellt, so der Anwalt.

Landgericht Kempten: Sieben Verhandlungstage festgelegt

Sieben Verhandlungstage sind zunächst angesetzt. Bis Mitte Februar seien die Termine festgelegt worden. Weil der Angeklagte zur Tatzeit erst 17 Jahre alt und damit minderjährig war, wird vor der zweiten Jugendkammer verhandelt. Die Öffentlichkeit ist deshalb nicht zugelassen. Weder Presse noch Zuschauer werden Zutritt in den Gerichtssaal haben. Während der einzelnen Verhandlungstage sollen auch keine Informationen nach außen dringen.