Mann auf Schwabinger Parkplatz gefunden: Todesfall geklärt

Er ist mit lebensgefährlichen Verletzungen auf einem Parkplatz in München gefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben: Die Ermittlungen zum Tod eines 58-Jährigen haben eine überraschende Wende genommen. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall ohne Fremdverschulden aus.

Die Ermittlungen hatten zunächst den Verdacht eines Unfalls mit Fahrerflucht nahegelegt. Im Zuge weiterer Untersuchungen stellte sich jedoch heraus, dass der 58-Jährige am Sonntagabend auf dem Schwabinger Parkplatz vermutlich versucht hatte, über das geöffnete Dachfenster in sein Fahrzeug zu gelangen, wie die Ermittler berichteten. Dabei dürfte er vom Dach abgerutscht und so schwer verletzt worden sein, dass er später seinen Verletzungen erlag. Eine Obduktion habe diese Annahme bestätigt.