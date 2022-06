Oben-Ohne-Debatte

Oben ohne im Freibad für alle: Ist das auch in der Region ein Thema?

Von Anika Zidar

Der Sommer ist da, es ist heiß, und die Freibäder und Seen sind voller Sonnenanbeter und Wasserratten. Wer kann, sucht Abkühlung und einen Platz im Grünen. Sich mit nackter Brust in der Sonne zu räkeln oder oben ohne ins Wasser zu gehen, ist allerdings Männern vorbehalten. Was für sie seit jeher normal ist, gilt für alle anderen noch immer als tabu. Könnte sich das bald ändern? In Göttingen und Siegen ist es schon Realität: Freibäder erlauben dort oben ohne für alle. Auch in Augsburg und der Region fordern Frauen dieses Recht ein. Es geht ihnen auch nicht einfach nur ums Nacktbaden. Doch nicht nur Baderegeln stehen ihnen dabei im Weg.

