1,5 Millionen Euro Schaden und tote Kühe bei Brand in Stall

Ein Feuer in einem Kuhstall im Landkreis Ostallgäu hat einen Schaden von geschätzten 1,5 Millionen Euro angerichtet.

Nur 8 der etwa 150 Kälber und Rinder seien aus dem Stall gerettet worden, berichtete die Polizei. Insgesamt 160 Einsatzkräfte eilten in der Nacht zu Montag an den Brandort in Untrasied und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf ein nahe gelegenes Wohnhaus. Die dort wohnende Familie wurde nicht verletzt.

Was den Brand auslöste, war zunächst noch unklar, wie es hieß. Auf dem Dach des Stalls war eine Photovoltaikanlage.

(dpa)