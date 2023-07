Bub von Traktor angefahren und schwer verletzt

Ein zehn Jahre alter Bub ist im Allgäu von einem Traktor angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lief der Junge am Mittwoch vor einem Oberstdorfer Gasthof zwischen geparkten Autos auf die Straße. Der 42 Jahre alte Traktorfahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Der Bub wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben am Donnerstag nicht.

Geschulte Polizisten und ein Notfallseelsorger betreuten den Angaben zufolge nach dem Unfall die Angehörigen vor Ort. Die Polizei ermittelte zum genauen Unfallhergang.

(dpa)