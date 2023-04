Frau zwischen Autos eingeklemmt und schwer verletzt

Eine Frau ist bei einem Unfall im Allgäu zwischen zwei Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Die 55-Jährige stand zwischen den Autos auf einem Parkplatz in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu), als ein 72-Jähriger mit seinem Wagen gegen die Fahrzeuge prallte und sie zusammenschob, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.

Der Senior war zuvor aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Anschluss gegen die beiden Fahrzeuge auf dem Parkplatz geprallt. Die Frau wurde nach dem Vorfall am Montag laut Polizei mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

(dpa)