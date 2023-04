Handbremse nicht angezogen: Auto rollt auf Bundesstraße

Ein Auto mit nicht gezogener Handbremse ist im Kreis Oberallgäu rückwärts von einem Grundstück gerollt und auf der Bundesstraße 308 gelandet.

Das Fahrzeug sei dabei in Oberstaufen eine Wiese und eine Viehweide herabgerollt und habe nach 100 Metern die Schutzplanke der nahegelegenen Bundesstraße durchbrochen, die sich anschließend über die Fahrbahn spannte, teilte die Polizei am Montag mit.

Die 55-jährige Fahrerin hatte am Montag nur kurz anhalten wollen und vergessen, die Handbremse anzuziehen, so die Polizei. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Frau hatte das Wegrollen ihres Wagens noch bemerkt und verletzte sich beim Nachlaufen am Knie. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand am Sonntag ein Totalschaden von mindestens 20.000 Euro. Auch der Schaden an der Schutzplanke, die komplett erneuert werden muss, liegt im fünfstelligen Bereich.

(dpa)