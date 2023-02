Kinder finden Beutel mit Tabletten und Marihuana

Kindergartenkinder haben in Bolsterlang (Landkreis Oberallgäu) einen Stoffbeutel mit Tabletten und Marihuana gefunden.

Der Beutel lag Montagvormittag in einer Spielhütte im Garten, wie die Polizei mitteilte. Eine Erzieherin nahm die Tüte an sich und rief die Polizei. Dabei sah sie, wie ein junger Mann über den Zaun des Kindergartens sprang. Er gab ihr gegenüber an, seine Stofftüte zu suchen. Als er erfuhr, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete er.

(dpa)