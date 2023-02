Mann auf Rollermobil starb nicht wegen seines Unfalls

Der ältere Mann, der am Donnerstag mit seinem dreirädrigen Rollermobil bei Altusried (Kreis Oberallgäu) von der Straße abkam, ist wohl aufgrund einer medizinischen Ursache gestorben.

Der ältere Mann, der am Donnerstag mit seinem dreirädrigen Rollermobil bei Altusried (Kreis Oberallgäu) von der Straße abkam, ist wohl aufgrund einer medizinischen Ursache gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 78-Jährige starb demnach nicht, wie die Beamten zunächst vermutet hatten, in Folge des Unfalls.

