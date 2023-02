Mann kommt mit Ape von Fahrbahn ab: Tödliche Verletzungen

Ein älterer Mann ist mit seinem dreirädrigen Rollermobil, einer sogenannten Ape, in Schwaben von der Straße abgekommen und dabei tödlich verletzt worden.

Ein älterer Mann ist mit seinem dreirädrigen Rollermobil, einer sogenannten Ape, in Schwaben von der Straße abgekommen und dabei tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall am Donnerstagmorgen in Altusried (Landkreis Oberallgäu) beteiligt, teilte die Polizei mit. Der Notarzt habe dem 78-Jährigen nicht mehr helfen können.

(dpa)