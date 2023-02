Mann werden auf Baustelle zwei Finger abgetrennt

Bei einem Arbeitsunfall mit einer Maschine sind einem 41-Jährigen der kleine Finger und der Ringfinger abgetrennt worden.

Der Mann arbeitete am Samstag in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) auf einer Baustelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei Verputzarbeiten verstopfte eine Maschine. Als der 41-Jährige versuchte, das Problem mit der Hand zu lösen, startete die Maschine wieder. Rettungskräfte brachten den Mann schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

(dpa)