Wohnhausbrand in Schwaben: 100.000 Euro geschätzter Schaden

Bei einem Brand im Obergeschoss eines Wohnhauses in Schwaben sind zwei Frauen leicht verletzt worden.

Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Demnach war in dem Einfamilienhaus in Oy-Mittelberg im Landkreis Oberallgäu am Morgen aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Frauen im Alter von 92 und 64 Jahren zogen sich laut Polizeisprecher vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)