Zwei Autos stoßen zusammen: Fahrerinnen schwer verletzt

Auf einer Kreisstraße in Oy-Mittelberg in Schwaben sind zwei Autofahrerinnen bei einer Kollision schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstagabend berichtete, geriet eine 67 Jahre alte Autofahrerin am Nachmittag mit ihrem Fahrzeug in die Mitte der Fahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen einer 73 Jahre alten Fahrerin zusammen. Beide Frauen wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos war die Fahrbahn voll gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)