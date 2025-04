17 Wohnungen wegen Kinderpornografie-Verdacht durchsucht

Im Einsatz gegen Kinder- und Jugendpornografie sowie den sexuellen Missbrauch von Kindern haben mehr als 40 Polizisten 17 Wohnungen in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg durchsucht. Dabei habe man umfangreiches Beweismaterial in Form von Speichermedien sichergestellt, teilte die Polizei mit. Die Auswertung dieser Gegenstände dauere an.

Die Durchsuchungen seien am Dienstag im Zuge von voneinander unabhängigen Ermittlungen gegen 17 Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 74 Jahren erfolgt. Sie stehen unter anderem im Verdacht, kinder- und jugendpornografische Inhalte zu besitzen sowie verbreitet zu haben.

Tags darauf weitere Durchsuchungen

Einen Tag später durchsuchten rund 30 Polizisten 15 Objekte in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting, wie die Polizei bereits mitgeteilt hatte. Bei 15 Beschuldigten - Männer im Alter zwischen 14 und 65 Jahren - seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden. Es gehe sowohl um den Verdacht des Besitzes sowie der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte.

Einen größeren Erfolg gegen ein Pädophilen-Netzwerk gab Europol ebenfalls am Mittwoch bekannt: Demnach hoben Ermittler aus mehr als 30 Ländern die Plattform Kidflix mit fast zwei Millionen Nutzern weltweit aus und nahmen 79 Menschen fest. Unter der Leitung des bayerischen Landeskriminalamtes sei die Plattform vom Netz genommen worden, hieß es.