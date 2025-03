41-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein Mann ist nahe Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Wagen des 41-Jährigen sei in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Das Auto wurde demnach in zwei Teile gerissen. Der 41-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Nach dem Unfall blieb die Tachonadel des Wagens bei 220 Kilometer pro Stunde stehen. Ob es sich dabei auch um das gefahrene Tempo handelt, ist laut dem Sprecher zunächst unklar.

Icon Vergrößern Der Wagen kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Foto: Michael Schmelzer/Vifogra/dpa Icon Schließen Schließen Der Wagen kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Foto: Michael Schmelzer/Vifogra/dpa